Británie má rekordní počet nově nakažených, přes 6500

Britské ministerstvo zdravotnictví informovalo, že oproti údajům ze středy se počet nově odhalených případů nákazy zvýšil o téměř 500 a dnešní bilance je v tomto ohledu rekordní. List The Guardian však upozornil, že to neznamená, že by nyní bylo ve Spojeném království více infikovaných než během jarní vlny epidemie covidu-19, protože tehdy se provádělo mnohem méně testů. Celkem už 66milionová Británie registruje téměř 410.000 nakažených a bezmála 42.000 obětí s covidem-19, za poslední den zemřelo 40 pacientů.

Ode dneška platí v Británii kvůli rychlému šíření infekce další pravidla omezující možnosti setkávání lidí. Bary a restaurace v Anglii a Skotsku musejí zavírat v deset hodin večer a rozšířil se seznam míst, kde je nutné nosit roušky.

V bezmála 50milionovém Španělsku dnes celková bilance nakažených dosáhla více než 704.000, když za poslední den přibylo přes 10.000 nových případů. Ve středu bylo nově infikovaných více než 11.000. Počet úmrtí se zvýšil o 84 na 31.118. Ačkoli obětí je nyní nejvíce od začátku května, jde jen o zlomek úmrtí, které Španělsko registrovalo v březnu a dubnu - tehdejší denní bilance dosahovaly i 900.

Nejpostiženější madridský region zřejmě v pátek oznámí nová karanténní opatření. Čeká se, že rozšíří počet okrsků, které jejich obyvatelé smí opustit jen ve zdůvodněných případech, například kvůli práci či návštěvě školy či lékaře.

V 17milionovém Nizozemsku úřady přepisují rekordní denní bilance nakažených prakticky denně už od poloviny září. Dnes je nových případů 2544, ve středu to bylo 2357, což znamenalo překročení hranice 100.000 infikovaných. Počet úmrtí s covidem-19 se dnes zvýšil o 16 na 6312.

V Itálii mělo za poslední den pozitivní test na koronavirus 1786 lidí, což je asi o stovku víc než ve středu. Ačkoli jde pro 60milionovou zemi o relativně nízká čísla, je podle italských hygieniků znepokojivé to, že opět roste počet pacientů v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče.