Británie naočkovala proti koronaviru už 140 tisíc lidí. Johnson nechce být "premiér, který zrušil Vánoce"

"Je to opravdu dobrý začátek očkovacího programu," uvedl na twitteru Zahawi. Vakcínu americké společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech už podle něj obdrželo v Anglii 108.000, ve Skotsku 18.000, ve Walesu 7897 a v Severním Irsku 4000 lidí. V celém Spojeném království je tak očkovaných už 137.897 lidí.

Transparency is vital as we deliver vaccines across the UK. For now, these figures are provisional. From next week, we will begin to publish weekly figures on the number of vaccines administered. — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) December 16, 2020

Podle studie Národního kontrolního úřadu (NAO) bude muset britská vláda na výrobu, nákup a distribuci vakcíny vynaložit až 12 miliard liber (348 miliard Kč) z veřejných prostředků, aby mohla naočkovat všechny obyvatele země. Náklady by ale mohly být podle NAO i vyšší, v částce totiž nejsou započítané žádné budoucí očkovací programy.

Britská vláda zatím uzavřela smlouvy o dodávce 40 milionů dávek očkovací látky Pfizer/BioNTech. Vakcínu, která se podává ve dvou dávkách, tak bude moci dostat 20 milionů lidí, tedy necelá třetina obyvatel Británie. Vláda má smlouvy i se šesti dalšími farmaceutickými firmami, jejichž vakcíny ale zatím nebyly pro nouzové podání schváleny.

Great news Prue! Wonderful to see so many in the UK getting vaccinated. Many thanks to the health workers who are working tirelessly to get this vaccine to people up and down the country. https://t.co/j1TE3JMKYo — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 15, 2020

Británie je jednou z nejvíce postižených zemí v Evropě. S covidem-19 zemřelo už 64.908 lidí. Donedávna to byla nejvyšší bilance mrtvých v Evropě, v sobotu ji ovšem překonala Itálie.

Epidemická situace se nyní stejně jako v řadě dalších evropských zemí zhoršuje. Dnes se do nejvyšší ze tří kategorií kroků proti šíření koronaviru přesunulo hlavní město Londýn a část jeho okolí. Opět se zavřely hospody, kina či divadla. Obchody zůstávají otevřené, ministr zdravotnictví Matt Hancock ale vyzval, aby obyvatelé nejezdili do centra města na předvánoční nákupy.

Jak budou v Británii vypadat Vánoce, nechává vláda premiéra Borise Johnsona do značné míry na lidech. "Není na vládě, aby lidem přesně řekla, jak to mají vyřešit," řekl dnes stanici Sky News ministr pro bydlení Robert Jenrick. Riziko plynoucí z rodinných setkání je podle něj nicméně dost vysoké, a lidé by tak návštěvy příbuzných a známých měli ve vlastním zájmu přesunout na duben příštího roku. "Velikonoce by mohly být pro některé lidi novými Vánocemi," řekl.

Agentura Reuters uvedla, že předseda vlády Boris Johnson se chce vyhnout tomu, aby do dějin vešel jako "premiér, který zrušil Vánoce". Nevyslyší tak zřejmě naléhání britských odborných časopisů British Medical Journal a Health Service Journal, které jej v úterý vyzvaly, aby zrušil plánované uvolnění koronavirových restrikcí o vánočních svátcích.