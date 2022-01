Británie ohlásila zpřísnění sankcí vůči Putinovu okolí v případě kroků proti Ukrajině

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Británie by v případě nových ruských "kroků proti Ukrajině" zpřísnila sankce mířící na podniky a osoby s nejužšími vazbami na Kreml. V televizním rozhovoru to dnes řekl náměstek na britském ministerstvu financí Simon Clarke. Zároveň se očeká předložení návrhu zákona, který by umožnil rozšíření protiruských sankcí.