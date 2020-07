Británie po výhradách akademiků nebude nadále hlásit oběti covidu-19

Akademici z Oxfordské univerzity předtím v článku uvedli, že v důsledku metodiky úřadu Public Health England (PHE) mohou být mezi oběti koronaviru započítáni i lidé, jejichž smrt způsobí zástava srdce či dopravní nehoda.

Británie aktuálně na speciálním vládním webu hlásí 45.223 úmrtí spojených s covidem-19 a má tak zdaleka nejvyšší oficiální bilanci epidemie v Evropě. Metodika se ovšem může v různých zemích výrazně lišit, přičemž v britském případě vládní statistika vyjadřuje počet "úmrtí lidí, kteří měli pozitivní výsledek testu" na virus SARS-CoV-2.

Podle vědců z Oxfordu to ovšem v praxi znamená, že do bilance může být zahrnuto i úmrtí, které nastane poté, co se člověk z covidu-19 zotaví, a s koronavirovou nákazou nijak nesouvisí. "Pacient, který byl pozitivně testován, ale byl úspěšně vyléčen a mohl opustit nemocnici, bude započítán jako zemřelý na covid i když dostane zástavu srdce nebo jej o tři měsíce později zajede autobus," citovala agentura AFP z článku nazvaného "Proč se v Anglii lidé nikdy nemohou vyléčit z covidu-19 - statistická anomálie".

"PHE podle všeho nebere v potaz datum výsledku testu na covid, ani skutečnost, že daná osoba byla úspěšně léčena a propuštěna z nemocnice," uvádí dále článek.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock v pátek reagoval nařízením "urgentního přezkoumání" práce se statistikami. Dnes vláda v prohlášení oznámila, že dokud se věc nevyjasní, nebude zveřejňovat denní počty hlášených obětí covidu-19. "Momentálně denní bilance úmrtí započítává všechny lidi, kteří měli pozitivní nález na koronavirus a od té doby umřeli, přičemž není omezena doba mezi okamžikem testování a datem úmrtí," píše se podle Reuters v oznámení.

Ačkoli mohly být některé případy do anglické bilance obětí započítány chybně, údaje britského statistického úřadu ONS nasvědčují tomu, že covid-19 ve skutečnosti v Británii způsobil výrazně více úmrtí, než kolik momentálně hlásí ministerstvo zdravotnictví. V zemi za dobu epidemie umřelo asi o 65.000 lidí více ve srovnání s průměrem z několika posledních let pro stejný časový úsek.