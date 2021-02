Británie poskytla status usedlíka milionům občanů EU

Poté, co se v roce 2016 lidé v Británii vyslovili pro ochod země z EU, varovali někteří zaměstnavatelé či univerzity, že Británie bude čelit odlivu talentů a že se občané EU budou vracet domů.

Občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich rodiny mohou o trvalý pobyt v Británii žádat až do 30. června 2021. Pokud v zemi žijí déle než pět let, měli by dostat status usedlíka. Pokud žijí v Británii kratší dobu, dostanou předběžný pobytový status, který by měli mít možnost později změnit v trvalý. Podle odhadu českých úřadů žije v Británii až 100.000 Čechů.

"Žádostí bylo 4,9 milionu a status získalo 4,3 milionu, takže v Británii je více občanů EU než v některých členských státech, což je skvělé," řekl Gove "Je to pro naši zemi velká reklama," dodal s tím, že lidé z EU se rozhodli zůstat v Británii v nebývalém množství.

"Některé nesmysly propagované v době brexitu, že je Británie méně přívětivá, že občané EU odejdou nebo že utrpí škodu naše univerzity či sektor zdravotnictví, se ukázaly být liché," řekl Gove.

Z dat zveřejněných Govem vyplývá, že ve Spojeném království žije více občanů EU než ve Slovinsku, na Maltě, v Lucembursku, Litvě, Lotyšsku, na Kypru, v Chorvatsku a Estonsku. Britské statistiky rovněž ukazují, že občané EU se do Británie stěhují i nadále a že jich do země stále přijíždí více, než jich odjíždí.