Británie pošle na Ukrajinu dalších 6000 obranných raket a peníze na platy vojáků

Oznámil to britský premiér Boris Johnson. Vláda podle něj rovněž uvolní více než čtyři miliony liber (118 milionů Kč) pro stanici BBC World Service, aby jí umožnila širší pokrytí událostí v Rusku a na Ukrajině a zlepšila boj s dezinformacemi.

"Spojené království bude společně se spojenci posilovat vojenskou a hospodářskou pomoc Ukrajině a vylepšovat její obranu ve chvíli, kdy se průběh bojů obrací," uvedl Johnson, který bude ve čtvrtek v Bruselu o Ukrajině jednat s dalšími vrcholnými politiky na summitu NATO a schůzce zemí G7.

Británie už dříve poslala na Ukrajinu 4000 protitankových zbraní včetně střel NLAW a Javelin.



Ministerský předseda ve svém video poselství také řekl: "Lidu Ukrajiny: Slava Ukraini. Lidu Ruska: Nevěřím, že tato válka je vaším jménem. Tato krize, tato tragédie může a musí skončit. Protože svět potřebuje svobodnou a suverénní Ukrajinu."

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67