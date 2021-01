Británie schválila nasazení vakcíny od firmy Moderna, tempo očkování má zrychlit

Začátkem prosince schválila MHRA jako první na světě americko-německou vakcínu společností Pfizer a BioNTech. Před koncem roku pak mezi schválené preparáty proti covidu-19 přibyla v Británii vakcína, kterou vyvinula Oxfordská univerzita s farmaceutickou společností AstraZeneca.

BREAKING: The Moderna vaccine has become the third #coronavirus jab to be approved for use in the UK



Read the latest on #COVID19 here: https://t.co/NHcJ4I6JBZ pic.twitter.com/8zEJEIh0TJ