ŽIVĚ: Británie se loučí s královnou Alžbětou II., chystá se velkolepý pohřeb

Pohřeb britské královny Alžběty II. | zdroj: YouTube

Předtím se bude ve Westminsterské katedrále konat bohoslužba za účasti 2000 hostů a také smuteční obřad za účasti zhruba 800 osob v kapli sv. Jiří na hradě Windsor. Státní pohřeb skončí večer soukromým obřadem pro členy královské rodiny v kapli svatého Jiří a uložením rakve do královské krypty.

S nejdéle vládnoucí britskou panovnicí se lidé mohli ve Westminsterském sále loučit od středečního večera. Stáli hodiny ve frontě, aby se poklonili zesnulé, která byla na trůnu 70 let a zemřela ve čtvrtek 8. září v 96 letech. Vchod do sálu se dnes uzavřel před půl osmou SELČ; k rakvi pak mohli už jenom ti, kteří stačili vejít předtím.

Oficiálního pohřbu se zúčastní pozvaní státníci a další prominentní hosté z celého světa, mezi nimi prezidenti USA, Francie a Německa Joe Biden, Emmanuel Macron a Frank-Walter Steinmeier, španělský král Felipe VI., japonský císař Naruhito či dánská královna Margrethe II. Za Česko bude přítomen premiér Petr Fiala.

Dnešní smuteční obřady, kvůli kterým Londýn očekává příjezd milionu turistů, jsou spojené s rozsáhlou bezpečnostní operaci za účasti tajných služeb a protiteroristických jednotek. Britská média o pohřbu Alžběty II. hovoří jako o největší policejní akci v britské historii. Státní smutek má pokračovat do 26. září.

Buckinghamský palác se stal poutním místem, lidé stále nosí květiny

Londýnský Green Park za Buckinghamským palácem se stal po smrti královny Alžběty II. poutním místem, kam v posledních dnech zamířily desetitisíce lidí s květinami, dárky i vzkazy pro zesnulou. V ohrazeném areálu, kam zájemce navádějí od blízkých stanic metra policisté, lze potkat rodiny s dětmi, dvojice na procházce i se psy, turisty či seniory na kolečkových křeslech. Ti všichni přinášejí další kytice, ale také si prohlížejí hory vadnoucích květinových darů, dětské obrázky i dojemné dopisy a fotografují se. Navzdory tlačenici se k sobě všichni chovají ohleduplně, což se týká i četných hlídek, které odcházející pomocí megafonů navigují k východům z parku.

Ti, kdo panovnici obdivovali a ctili, možnost položit květiny na její památku hojně využívají. Pietní areál v Green Parku má rozlohu zhruba tří hektarů a rychle se plní. Lidé pokládají květiny do rovnoběžných záhonů, aby nechali prostor pro pěší. Květinami jsou obklopeny i všechny místní vzrostlé platany, na menších keřích se ve větru třepotají obrázky, balónky, britské vlajky, ale třeba i ručně uháčkované girlandy nebo plyšové hračky. Zvláště oblíbený je medvídek Paddington, s nímž si dokonce královna letos zahrála v krátkém skeči. Portréty královny se střídají s dětskými kresbami, kde se často objevují i psi corgi, které Alžběta II. chovala celý život.

„Doufám, že si to v nebi pěkně užíváte,“ píše v jednom ze vzkazů šestiletý Edmund, který královnu nakreslil s andělskými křídly a přidal i jejího psa. „Vaše Veličenstvo, vždycky jste pro mě byla obrovským vzorem a díky vám jsem hrdá na to, že jsem Britka,“ napsala v kondolenci Kate Cooperová, jejíž syn doplnil doušku „jako královna jste byla skvělá“.

„Celá naše rodina vás milovala a obdivovala za to, jak jste se nezištně obětovala… odpočívejte v pokoji i se svým milovaným Philipem,“ stojí v dopise, který na místě nechala Rose Richardová. Slova díků za desítky let na trůně, za službu vlasti a za laskavost se ve vzkazech často opakují, místo ale má i suchý britský humor. „Nezapomeňte si na cestu do nebe vzít sendvič s marmeládou,“ stojí na jednom z přání, které odkazuje právě na pointu skeče s medvídkem Paddingtonem, v němž si medvěd vytáhl sendvič ze své oblíbené skrýše pod kloboukem a královna z kabelky.

Pietní prostranství za Buckinghamským palácem lze poměrně snadno najít i po čichu, vůně tisíců uvadajících růží, frézií i slunečnic je totiž patrná už zdálky. Místo přitahuje také davy zvědavců, kteří si neobvyklou podívanou natáčejí a fotografují selfie, a nabízí i obchodní příležitosti. Pouliční prodejci květin nebo předmětů se symboly monarchie lemují všechny cesty.