Británie se postavila Trumpovi. Odmítá sankce vůči ICC, tribunál má pracovat beze strachu

"Představitelé ICC by měli mít možnost vykonávat svoji práci nestranně, nezaujatě a beze strachu z postihů," uvedl britský ministr zahraničí Dominic Raab. "Británie vyjadřuje svoji podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu a tomu, aby postupoval proti beztrestnosti závažných mezinárodních zločinů," sdělil Raab.

Trumpův dekret se týká iniciativy prokurátorky ICC Fatou Bensoudaové, kterou soudci mezinárodního tribunálu schválili do funkce letos v březnu. Vyšetřit se mají údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti po americké invazi do Afghánistánu z konce roku 2001. Vyšetřování by se mohlo týkat členů radikálního hnutí Tálibán, afghánské a americké armády i příslušníků amerických tajných služeb.

Podle agentury AP většina členů ICC slíbila Washingtonu, že nebudou požadovat stíhání amerických občanů, neboť by riskovali ztrátu americké vojenské pomoci a podpory v jiných oblastech. Prokurátoři ale údajně dávají najevo ochotu vydat se při vyšetřování i tímto směrem.

Znepokojení nad postupem americké administrativy již vyjádřil také vrcholný představitel evropské diplomacie Josep Borrell. Postoj Washingtonu odsoudila i řada nevládních organizací. Podle šéfky washingtonské kanceláře organizace Human Rights Watch je krok USA "ukázkou pohrdání svrchovaností práva".

USA neratifikovaly smlouvu o zřízení ICC z roku 1998, mezinárodní tribunál ale může soudit Američany za zločiny spáchané na území členských zemí. Jednou z nich je i Afghánistán.