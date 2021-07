Británie se rozhodla neočkovat děti, od září zpřísní pravidla pro diskotéky

Rozhodnutí britské vlády se opírá o názor odborníků, podle kterých má většina dětí mírný průběh nemoci, a riziko nákazy tak nevyváží možná rizika komplikací spojených s očkováním, informovala dnes agentura Reuters.

V Anglii se dnes poprvé po 16 měsících otevřely noční kluby, což vyvolalo nadšení zejména u mladých lidí, o půlnoci se před kluby tvořily dlouhé fronty. Britský premiér Boris Johnson ale nadšení zmírnil prohlášením, že noční kluby podle něj i nadále představují vysoké riziko nákazy. Od září, do kdy by všichni dospělí v Británii měli mít možnost nechat se naočkovat, bude vstup do nočních podniků povolen právě jen plně očkovaným lidem. Dosud ke vstupu stačil negativní antigenní test. Podmínka dokončeného očkování bude od září platit pro všechny podobné podniky, kde se koncentruje velké množství lidí, píše BBC.

"Nechci, abychom znovu museli zavřít noční kluby, jako se to stalo jinde. To znamená, že se noční kluby musejí chovat zodpovědně. Jak už jsme řekli minulý týden, vyhrazujeme si právo nařídit povinné dokládání certifikátů kdykoliv, kdy to bude nezbytné pro snížení přenosu nákazy," uvedl premiér na tiskové konferenci.

Británie dnes oznámila 39.950 nových případů nákazy koronavirem a 19 úmrtí pozitivně testovaných. V neděli to bylo 48.161 nových případů a 25 úmrtí. Ze zhruba 67 milionů obyvatel Británie už dostalo alespoň jednu dávku očkování 46,3 milionu lidí.

Z pacientů hospitalizovaných s covidem je 60 procent naočkovaných dvěma dávkami vakcíny, uvedl dnes odborný poradce britské vlády Patrick Vallance.