Británie uvalila sankce kvůli smrti Magnitského, Rusko hrozí odvetou

Británie v pondělí zavedla sankce na 49 lidí, včetně šéfa ruských federálních vyšetřovatelů a dalších 24 Rusů, kteří jsou obviňováni z porušování lidských práv ve světě. Většina z nich má spojitost se smrtí ruského právníka Sergeje Magnitského.

Sankce mají podobu zmrazení bankovních účtů a zákazu cestování přes britské území, informuje TASS. Bylo to poprvé od vystoupení z Evropské unie, kdy Británie vydala vlastní sankční seznam.

"Pokud jste kleptokrat nebo představitel organizovaného zločinu, nebudete mít možnost prát své krvavé peníze v této zemi," vysvětlil ministr zahraničí Dominic Raab. "Doženeme k odpovědnosti pachatele nejhoršího porušování lidských práv," dodal.

The new ‘Magnitsky’-style sanctions regime will target those who have been involved in some of the gravest human rights violations and abuses around the world.https://t.co/Axv5EjfqFV