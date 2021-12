Británie uvažuje o zpřísnění restrikcí, včetně možnosti lockdownu

Premiér Boris Johnson podle listu Financial Times (FT) od odborníků obdržel návrhy opatření v rámci takzvaného plánu C, které zahrnují různé možnosti od mírných doporučení po zavedení lockdownu. Londýnský starosta Sadiq Khan mezitím informoval, že v hlavním městě začala varianta omikron převažovat.

Vláda již v Anglii zavedla takzvaný plán B, na jehož základě byla ve většině vnitřních veřejných prostor zavedena povinnost mít zakrytá ústa a nos. Zároveň začala na větších akcích a v nočních podnicích platit povinnost prokazovat se covidovým pasem.

Podle zdrojů FT, které mají k Johnsonovi blízko, chce premiér nadále jít cestou domlouvání veřejnosti, ale zároveň musí být ohledně omikronu realista.

Podle listu The Times se připravují plány k zavedení dvoutýdenní povánočního lockdownu. To by mohlo vést k zákazu setkávání veřejnosti ve vnitřních prostorech s výjimkou pracovních záležitostí; restaurace a hospody by mohly zákazníky obsluhovat pouze na zahrádkách.

Vládní mluvčí podle televize Sky News uvedl, že vláda bude pečlivě sledovat epidemická data a nadále vyhodnocovat opatření podle nových zjištění o variantě omikron.

Šíření omikronu ve Spojeném království se podle nejnovějších dat britských úřadů prudce zrychlilo. Počet prokázaných případů varianty omikron v zemi v pátek v 19:00 SEČ dosáhl 24.968, což byl v rozmezí 24 hodin nárůst o více než 10.000, uvedla britská vládní agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA).

Londýnský starosta Khan dnes vyjádřil "ohromné znepokojení" z nárůstu počtu případů omikronu v hlavním městě. Řekl, že se omikron v Londýně stal "dominantní variantou".

"Počty hospitalizací se zvyšují, ale také se výrazně zvyšují absence zaměstnanců, takže jsem se spolu s našimi partnery rozhodl vyhlásit stav závažného incidentu," uvedl starosta. Závažný incident je v Británii definován "jako událost nebo situace s řadou vážných důsledků, jež vyžaduje zvláštní opatření, která má provést jedna nebo více složek záchranného systému". Podle nejnovějších dat je v Londýně hospitalizováno 1534 covidových pacientů, což je skoro 30procentní nárůst oproti minulému týdnu. V celém Spojeném království je s covidem-19 hospitalizováno 7611 lidí, což je o zhruba dvě procenta víc než minulý týden. V obou případech nejde pouze o pacienty, u nichž se prokázal omikron. Khan poznamenal, že to nejlepší, co mohou Londýňané udělat, je nechat se naočkovat "oběma dávkami a posilující dávkou", jelikož to poskytne "další vrstvy ochrany".