Británie zavede karanténu pro cestující z Francie a Nizozemska

Kancelář premiéra Borise Johnsona zároveň uvedla, že po dvoutýdenní pauze bude moci pokračovat otevírání ekonomiky v Anglii.

"Pokud přijedete do Spojeného království v sobotu po 4:00 (5:00 SELČ) z těchto destinací, budete se muset uchýlit do izolace na 14 dní," řekl podle Reuters Shapps, podle nějž bude omezení platit také pro britské zámořské území Turks a Caicos a nizozemský ostrov Aruba. Zároveň však vyzval cestovatele, aby neukončovali svoje dovolené předčasně a nevraceli se narychlo do Británie.

Data shows we need to remove France, the Netherlands, Monaco, Malta, Turks & Caicos & Aruba from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.