Británie zavede nový systém koronavirových opatření

Vládní konzervativci mají v 650členné dolní komoře 364 hlasů, a je tedy zřejmé, že pro nová opatření nezvedlo ruku nejméně sedm desítek z nich. Návrh sněmovnou prošel hlavně díky tomu, že opozice se z velké části hlasování zdržela.

Podle nového třístupňového systému budou anglické regiony rozděleny na ty se středním, vysokým a velmi vysokým nebezpečím šíření viru SARS-CoV-2. Většina regionů by nyní měla spadat do dvou nejvyšších kategorií, ve kterých platí omezení v gastronomii i v kontaktech mezi jednotlivými domácnostmi. Tato omezení budou platit pro zhruba 55 milionů obyvatel, uvedl server BBC. Ve nejmírnější kategorii by měly být jen Cornwall na jihozápadě Anglie, ostrov Wight a ostrovy Scilly.

Regionální vlády Skotska, Walesu a Severního Irska rozhodují o svých opatřením v boji s koronavirem samy, nezávisle na ústřední vládě v Londýně, která stanovuje pravidla pouze pro Anglii.

Dnešek je v Anglii posledním dnem celostátní karantény a ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že za posledních 24 hodin přibylo v Británii přes 13.000 nových případů nákazy. Bilance úmrtí se zvýšila o 603 na celkových více než 59.000. V pondělí úřady hlásily 205 nových obětí nákazy.

Buckinghamský palác dnes oznámil, že s ohledem na epidemii královna Alžběta II. a její manžel, vévoda Philip poprvé za posledních 33 let nestráví vánoční svátky na panství Sandringham v hrabství Norfolk. Vánoce panovnice podle paláce oslaví v tichosti na hradě Windsor.