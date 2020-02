Británie zavře kohoutky. Zablokuje migraci nekvalifikovaných pracovníků

V článku pro dnešní vydání listu The Sun on Sunday to napsala britská ministryně vnitra Priti Patelová. Spojené království formálně opustilo Evropskou unii na konci ledna, do konce letošního roku ale trvá přechodné období bez větších změn.

Pokud jde o levnou, nekvalifikovanou práci, Británie v novém imigračním systému "zavře kohoutky," uvedla ministryně. "Od příštího roku budou všichni kvalifikovaní pracovníci potřebovat dostatek bodů k tomu, aby ve Spojeném království mohli pracovat," konstatovala Patelová. Získají je za znalost angličtiny, pevně dohodnutou práci a náležitý plat.

Podle britských opozičních politiků může omezení migrace ohrozit fungování veřejných služeb, například zdravotnictví, které v některých oblastech na práci občanů EU závisí. Podle vlády ale budou v novém systému získávat body navíc lidé pracující v oborech, jež pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.