Británie zřejmě nesplní cíl 100 tisíc koronavirových testů denně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Británie zřejmě nedosáhne svého cíle provádět do konce tohoto měsíce, tedy do dneška, 100.000 testů na koronavirus denně. V rozhovoru se zpravodajskou stanicí BBC to dnes prohlásil ministr spravedlnosti Robert Buckland, který nicméně řekl, že země je na dobré cestě navyšování testovací kapacity.