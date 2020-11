Peking opět porušil slib. Británie zvažuje sankce vůči čínským činitelům kvůli Hongkongu

"V tuto chvíli není zcela vhodné spekulovat o tom, kdo by v budoucnu mohl být označen na základně sankčního režimu, jelikož by to mohlo snížit dopad (zamýšleného opatření)," uvedl zmocněnec britské diplomacie pro Asii Nigel Adams s tím, že Londýn zavedení sankcí pečlivě zvažuje.

Dříve dnes si Británie předvolala čínského velvyslance, aby mu vyjádřila obavy z nového usnesení čínského parlamentu, které hongkongské správě dovoluje odvolat zákonodárce bez nutnosti schválení soudem, pokud podporují hongkongskou nezávislost, spolčují se s cizími mocnostmi či jinak ohrožují národní bezpečnost. "Čína opět porušila slib daný lidu Hongkongu," řekl Adams britskému parlamentu. "Její činy poškozují mezinárodní pověst Číny a podkopávají dlouhodobý vývoj Hongkongu," pokračoval. "Postavíme se za obyvatele Hongkongu," dodal.

Ke zrušení nového usnesení čínského parlamentu dnes Peking vyzvala také Evropská unie. "Toto nejnovější svévolné rozhodnutí Pekingu ještě vážněji podkopává hongkongskou autonomii podle principu 'jedna země, dva systémy," stojí v prohlášení unijní sedmadvacítky. "Tyto nejnovější kroky jsou tvrdou ranou vůči politickému pluralismu a svobodě názorů v Hongkongu," pokračuje text.

Prodemokratičtí poslanci hongkongského parlamentu ve středu oznámili, že se rozhodli rezignovat. Stalo se tak poté, co byli čtyři z nich na základě nového usnesení zbaveni funkce z důvodu "ohrožení bezpečnosti". EU Peking vyzvala, aby okamžitě všem poslancům jejich mandáty vrátil.