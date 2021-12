Británii dochází trpělivost s antivaxery. Podle ministra škodí společnosti

"Lidé měli víc než rok, skoro rok, na to, aby se nechali naočkovat. Stále je deset procent naší populace, která se z libovolného důvodu rozhodla nenechat se naočkovat," řekl Javid s tím, že jde o přes pět milionů dospělých. "Musí se opravdu zamyslet nad škodami, které způsobují zbytku společnosti. Zabírají nemocniční lůžka, která mohla být použita například pro někoho s onemocněním srdce nebo někoho, kdo čeká na plánovanou operaci," dodal s tím, že lidé by se měli nechat naočkovat kvůli sobě, svým blízkým, ale také kvůli zbytku společnosti.

Britská vláda podle Javida vyhodnocuje epidemická data skoro nepřetržitě a udělá, cokoliv co bude zapotřebí, aby šíření koronaviru zpomalila. Z analýz dat podle ministra vyplývá, že vysoce nakažlivá varianta omikron byla v Anglii odhalena v přibližně 60 procentech nově zaznamenaných případů. Javid zároveň poznamenal, že země je nyní díky očkování a testování v lepší pozici než o loňských Vánocích.

"Uděláme, co je nutné, ale musí to být podloženo daty... data sledujeme, diskutujeme o nich s našimi vědci a našimi nejlepšími poradci skoro každou hodinu a budeme to velmi pečlivě monitorovat a situaci budeme posuzovat,"odpověděl Javid na otázku, zda budou zavedena přísnější opatření.

Londýnský starosta Sadiq Khan se ke otázce dalších restrikcí vyjádřil jednoznačněji. Zpřísnění opatření v rozhovoru s televizí BBC označil za nevyhnutelné s tím, že by bez nich hrozil kolaps britského zdravotnictví. V sobotu Khan oznámil, že se omikron v Londýně stal "dominantní variantou" a vyhlásil stav "závažného incidentu", který má přispět ke koordinaci záchranných složek a pomoci nemocnicím.