Britové chtějí vracet migranty z člunů do Francie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britská pobřežní stráž má podle nové strategie vlády čluny s migranty, kteří se při pokusu o přeplutí Lamanšského průlivu dostanou do britských vod, vracet zpět do Francie. Britská ministryně vnitra Priti Patelová to nařídila britským pohraničníkům, informovala dnes shodně některá britská média s odvoláním na vládní zdroje. Dosud britské hlídky migranty na člunech doprovázely na pobřeží Anglie.