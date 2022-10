"Nejsme s to lidem říkat, jak mají žít," řekl Stuart v rozhlasové stanici Times Radio a dodal, že informační kampaň cílená na veřejnost by rizika pro dodávky energií v Británii nesnížila.

Výpadky dodávek energií by podle National Grid mohly nastat v případě, kdy by země nebyla schopna dovážet elektrickou energii z Evropy a nedokázala si zajistit dostatek plynu. "Pokud by nastal takový scénář... skutečnost, že by někdo o týden nebo dokonce o den dříve omezil spotřebu, by neznamenala žádnou zásadní změnu pro bezpečnost dodávek," řekl Stuart. Připomněl, že podle většiny scénářů Británie zimu zvládne bez problémů.

Agentura Reuters uvedla, že britská vláda pod vedením nové premiérky Liz Trussové podniká kroky k posílení energetické bezpečnosti země, včetně zrušení zákazu těžby plynu a ropy z břidlicových ložisek metodou frakování nebo vydávání nových licencí k průzkumu těžby ropy a plynu. Trussová zdůrazňuje, že zajištění bezpečných dodávek energií je naprostou prioritou.

Evropské země se usilovně snaží zajistit si před nadcházející zimou dostatek energie. Její ceny dramaticky vzrostly v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a kvůli protiruským sankcím, které Západ na Moskvu kvůli tomu uvalil.

Regulátor v Německu, které bylo největším odběratelem ruského plynu, varoval před "zimní krizí", pokud se výrazně neomezí spotřeba energií. Nicméně na otázku, zda i lidé v Británii by měli šetřit, Stuart řekl, že "tou poslední věcí, kterou chceme dělat, je říkat někomu, aby něco vypínal kvůli celonárodní potřebě, protože to pro situaci v Británii neznamená žádnou změnu ohledně energetické bezpečnosti".

Stuart odmítl zprávy médií, že premiérka Trussová zamítla veřejnou kampaň k úsporám energií. Deník The Times napsal, že se říká, že Trussová má "ideologické výhrady" k takové kampani kvůli obavě, že by byla příliš intervencionistická.