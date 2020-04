Britové prověřují souvislost vzácné dětské choroby s covidem-19

Hancock před novináři řekl, že jej velice znepokojují zprávy o dětech v těžkém stavu kvůli onemocnění, které by mohlo mít návaznost na covid-19. Podle odborníků se nákaza podobá syndromu toxického šoku či Kawasakiho nemoci, což je onemocnění, které způsobuje u dětí do pěti let záněty cév a srdce.

Vzácná nemoc má příznaky, které se často objevují u pacientů, jejichž zachvácený imunitní systém se snaží bojovat s infekcí. Patří mezi ně vysoká horečka, nízký krevní tlak, vyrážky a dušnost. Syndrom se může projevovat rovněž bolestmi břicha, zvracením a průjmem.

Experti však zdůrazňují, že se onemocnění objevilo v Británii zatím u asi 20 dětí, přičemž koronavirus se prokázal jen u některých z nich. O podobných případech však podle serveru BBC informovaly i italští či španělští lékaři. Mladší lidé, a děti především, se přitom s nákazou koronavirem obecně potýkají lépe, než starší osoby.