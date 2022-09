Britové souhlasí s plánem Karla III. na snížení výdajů na monarchii

Průzkum také naznačil rostoucí podporu královny manželky Camilly, 58 procent Britů věří, že Camilla bude v roli královské choti vynikat. Naopak usmíření krále se synem Harrym a jeho manželkou Meghan, kteří se odloučili od královských povinností, si přeje pouze necelá třetina dotazovaných.

Dvě třetiny dotazovaných souhlasily s návrhem, že by se počet aktivních členů monarchie zúžil na sedm z aktuálních 11. Vedle královského páru by to byl následník trůnu princ William s manželkou Kate, Alžbětina dcera Anne a její bratr princ Edward s manželkou hraběnkou Sophií.