Britská policie obarvila "Modrou lagunu", aby odradila turisty

Minulé pondělí zakázal britský premiér Boris Johnson obyvatelům opouštět domovy, aby zabránil dalšímu šíření koronaviru. "Pokud nebudete tato nařízení dodržovat, policie bude mít pravomoci k jejich prosazení," řekl Johnson, který byl sám pozitivně testován na koronavirus.

Navzdory tomu ale podle policie lidé dál navštěvovali nepoužívaný lom, který je oblíbenou turistickou atrakcí. "Proto jsme se na toto místo vydali a použili jsme barvivo na vodu, aby vypadala méně atraktivně," uvedla podle CNN policie z Buxtonu a dodala: "Prosím, zůstaňte doma."

Hi @DerbysPolice can you please confirm what liquid you poured into this location at #Buxton and what affect it will have on the environment? I agree you need / want people to stay at home, but at what cost to the environment?



(Also, these 2 aren’t following social distancing!) pic.twitter.com/SPvpEXh6Lu