Britská vláda povolila další výjimky z nařízení o povinné karanténě

Už dříve začala stejná výjimka platit pro dodavatele a skladníky obchodů s potravinami kvůli obavám, že nedostatek zaměstnanců může způsobit problémy se zásobováním.

Výzvu k samoizolaci dostalo v týdnu od 8. do 15. července v Anglii a Walesu více než 600.000 lidí. Na vládu se snesla kritika, že kvůli povinné karanténě a nedostatku pracovníků se řada sektorů může dostat do potíží. Proto nejprve dostali výjimku někteří pracovníci ve skladech a supermarketech a nyní se k nim přidají další desetitisíce lidí. Bude pro ně platit, že i kdyby dostali výzvu ke karanténě od trasovací aplikace, mohou chodit do práce v případě, že se každý den prokážou negativním testem.

Ulehčení by mělo přinést i nařízení, které začne platit v Anglii 16. srpna a o týden dříve i ve Skotku a Walesu a které umožní vyhnout se karanténě všem plně očkovaným lidem s negativním testem. Londýnský starosta Sadiq Khan už ale vyzval premiéra Borise Johnsona, aby nová pravidla začala platit dříve.

V pátek ministerstvo zdravotnictví informovalo, že za den přibylo více než 36.000 nakažených, což znamenalo pokles bilance už třetí den v řadě. Nejvyšší přírůstek za poslední dobu úřady hlásily 20. července, kdy přibylo přes 46.000 pozitivně testovaných lidí. Počty nakažených v Británii rostou navzdory vysokému podílu očkovaných proti covidu-19. Alespoň jednu dávku vakcíny už dostalo 88 procent dospělé populace, plně očkováno je 70 procent dospělých.