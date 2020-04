Britské deníky začaly kvůli koronaviru snižovat platy

Stránky Guardianu si podle jeho vlastních údajů nechali v březnu čtenáři zobrazit 2,17miliardakrát. To je o více než 750 milionů zobrazení více než v rekordním říjnu 2019. Přesto list podle FT odhaduje, že by mohl v následujících šesti měsících přijít až o 20 milionů liber (přes 620 milionů Kč). Vyšší management včetně nové šéfky Annette Thomasové proto bude v následujícím půlroce pobírat o 20 procent nižší mzdy a členové představenstva se spokojí s o 30 procent nižšími odměnami.

FT, který v uplynulých týdnech zaznamenal rekordní růst zájmu o obsah i rekordní růst předplatného, sníží 80 členům vedení a editorům mzdy po zbytek roku o deset procent. Představenstvo bude v tomto období dostávat o 20 procent nižší odměny. Za letošek deník také nevyplatí pravidelné výroční bonusy. Šéf firmy John Ridding se vzdá 30 procent své mzdy. Podobný krok učinil už v roce 2018, kdy se po kritice personálu ohledně výše své mzdy vzdal 500.000 (15,5 milionu Kč) z 1,7 milionu liber (52,8 milionu Kč), kolik mu za tento rok náleželo.

Telegraph se bude snažit ušetřit především na zaměstnancích mimo redakci. Přejdou na čtyřdenní pracovní týden a budou dostávat o 20 procent nižší mzdy. Podle šéfa mediální skupiny Telegraph Media Group Nicka Hugha tak musí učinit i přesto, že se také tomuto médiu raketově zvýšil zájem o předplatné.

FT pošle asi dvacítku zaměstnanců, kteří nejsou členy redakce, na placenou dovolenou. Telegraph a Guardian pošlou domů podle interních dokumentů, na něž se odvolává FT, až stovku neredakčních zaměstnanců.

Podle analytické společnosti Enders Analysis by britské zpravodajské odvětví mohlo letos přijít až o 330 milionů liber z reklamy. To představuje třetinu celoročních reklamních příjmů, píše FT.

Úsporná opatření a vlnu propouštění ohlásila po vypuknutí koronaviru i další evropská a americká média. Mezi jinými rovněž britský deník Daily Mail, americký deník The Los Angeles Times nebo zpravodajský web BuzzFeed. Podle FT mají škrty oznámit i agentura Bloomberg a deníky The New York Times, The Washington Post a The Wall Street Journal.