Britské supermarkety vyřadily z nabídky zboží získané prací opic

Každý z nich je schopen denně sklidit až 1000 ořechů, zatímco člověk zhruba 80. Informovalo o tom sdružení na ochranu zvířat PETA, podle nějž se v Thajsku s vycvičenými makaky zachází jako se "stroji na sběr kokosových ořechů".

Bojkot sortimentu z takto získaných zdrojů vyhlásily obchodní řetězce Waitrose, Ocado, Co-op, Boots i Morrisons. "Zavázali jsme se v rámci naší praxe ochrany zvířat nikdy vědomě neprodávat žádné zboží, k jehož vzniku přispěly opice," uvedl ve svém prohlášení řetězec Waitrose. "Řídíme se etickými pravidly a nedovolujeme, aby zdrojem u nás prodávaných produktů byla práce opic," uvedli zástupci Co-opu.

Who picked the coconuts in your coconut oil?



A breaking PETA Asia investigation uncovers monkeys are reportedly kidnapped from the wild, chained, & forced to pick coconuts in #Thailand. Take action to help us shut down this industry! https://t.co/sIQRgPvfjF pic.twitter.com/10ChSa7Ywu — PETA (@peta) July 3, 2020

Na twitteru se pro zastavení prodeje takového zboží vyslovila v pátek snoubenka britského premiéra Carrie Symondsová, která patří k ochráncům přírody. Později se ještě obrátila na Tesco s výzvou, aby se připojilo také. "Kosové mléko a voda, které se prodává u nás, není získáno díky práci opic; neprodáváme žádné značky, na něž upozornila PETA," sdělil k tomu mluvčí řetězce Tesco.

Zástupci PETA tvrdí, že v Thajsku našli osm míst, kde jsou makakové nuceni sbírat kosové ořechy určené na export do celého světa. Samci dokážou denně natrhat až 1000 kusů. Organizace rovněž našla "opičí školy", kde se zvířata cvičí na sběr ovoce a k pobavení turistů také jezdit na kole nebo hrát košíkovou. "Mnoho z nich bylo odchyceno jako mláďata a je u nich patrné stereotypní chování, jež svědčí o tom, že ta zvířata žijí ve velkém stresu," sdělila k těmto zařízením PETA.

Glad Waitrose, Co-op, Boots & Ocado have vowed not to sell products that use monkey labour, while Morrisons has already removed these from its stores.



Time for ALL supermarkets to do the same.



I’m told Asda, Tesco & Sainsbury’s STILL sell such products. https://t.co/nWbEIHpzFL — Carrie Symonds (@carriesymonds) July 3, 2020

Opice jsou podle ní řetězem připoutány k pneumatikám nebo zavřeny do mimořádně malých klecí. Pracovníci organizace viděli, jak se opice přivázaná provazem s křikem snažila utéct nebo jak zavřené zvíře zběsile třáslo klecí. Někteří chovatelé sdělili, že pokud se zvíře majitele pokusí kousnout, vytrhají se mu špičáky.

"Tato zvědavá a velmi inteligentní zvířata přicházejí o svobodu, společníky, psychologickou stimulaci a vše, co dává smysl jejich životu. To vše pro to, aby byla zneužita na sběr kokosu," sdělila ředitelka PETA Elisa Allenová, již citoval server BBC.