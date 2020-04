Britské vládě se nedaří plnit sliby o testování na COVID-19, sklízí kritiku

Problém je obzvláště palčivý u zaměstnanců státního zdravotnického systému NHS, jejichž izolace kvůli podezření na nemoc COVID-19 dále oslabuje extrémně vytížené nemocnice.

V pondělí bylo v Británii podle vlády provedeno 8240 testů kvůli podezření na nákazu koronavirem. To je sice podle BBC více než ve Francii, zároveň jde o číslo výrazně zaostávající za Německem, kde se prověřují statisíce vzorků týdně. České laboratoře podle webu ministerstva zdravotnictví za úterý zvládly testů asi 6200. Navíc britská vláda dříve avizovala, že kapacita se vyhoupne na 10.000 testů denně už minulý víkend.

Labouristický poslanec a možný příští lídr hlavní opoziční strany Keir Starmer na twitteru uvedl, že Británie je v tomto ohledu "na míle vzdálená tomu, kde potřebujeme být".

Ministers have consistently failed to explain why we are miles behind where we need to be on testing for coronavirus.



We need answers and we need solutions - and we need them now. https://t.co/LJcVCNmr5y — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 31, 2020

Daily Mail, který dlouhodobě straní spíše vládním konzervativcům, kromě slova fiasko použil výrazy "neodpustitelné" nebo "průšvih".

De facto zástupce britského premiéra Michael Gove na úterní tiskové konferenci konstatoval, že testování se zrychluje, uznal však, že vláda musí v této věci přidat. Za "klíčové omezení" ve snaze vystupňovat testovací úsilí označil dostupnost chemických činidel potřebných pro analýzu vzorků.

Britští novináři ovšem poukazují i na jiné faktory. Podle deníku The Times problém pramení především z pomalejší reakce vlády na nastupující krizi, jakož i z nedávné zásadní změny v jejím přístupu. Británie prý nejdříve zavrhla hromadné testování pacientů a akceptovala, že šíření viru SARS-CoV-2 už nebude možné zastavit, načež o několik dní později strategii změnila a začala zavádět plošná opatření.

"Toto rozhodnutí znamenalo, že testování začalo být opět klíčové... Ale jelikož mělo předtím jiné priority, Spojené království bylo najednou pozadu ve snaze nakoupit diagnostické sady, spotřební zboží a speciální chemikálie používané při testech," uvádí The Times.

Výrok ministra Govea o nedostatku činidel pak mírně zpochybnilo prohlášení předního svazu chemických společností, které naznačuje, že firmy by mohly na přání úřadů dodávky navýšit. "Všechny relevantní sektory ve Spojeném království nadále úzce spolupracují s vládou na vyjasnění přesných potřeb NHS a na tom, aby tyto potřeby byly naplněny," uvedlo sdružení Chemical Industries Association.

The Chemical Industry Association has just put out this statement putting a question mark over Michael Gove’s statement that a lack of chemical Reagant is behind the lack of tests.



They say reagant still being delivered to the NHS and the industry can scale up pic.twitter.com/vzoHNRbBTL — Sam Coates Sky (@SamCoatesSky) March 31, 2020

Rychlé a rozsáhlé testování na koronavirus je potřebné především u pracovníků nemocnic a dalších zdravotníků, kteří často musí přerušovat výkon práce kvůli podezření, že se také nakazili. První výsledky přitom naznačily, že velká většina z nich by se mohla do služby vrátit.

Chris Hopson z profesního sdružení zastupujícího zaměstnance NHS z celé Anglie BBC v úterý večer řekl, že systém státní péče se potýká s mimořádnými personálními problémy. "O víkendu jsme začali testovat zaměstnance... Ten vzorek je velmi malý, ale bylo zajímavé, že z těch členů personálu, kteří jsou ve 14denní karanténě, protože mají člena rodiny s potenciálními příznaky koronaviru, mělo jen 15 procent pozitivní test. Pokud se to bude opakovat, pak to znamená, že 85 procent pracovníků, kteří jsou aktuálně v izolaci, může zpět do práce," řekl představitel skupiny NHS Providers.