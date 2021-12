Britský odvolací soud otevřel cestu k vydání Juliana Assange do USA

Assangeova snoubenka, právnička Stella Morrisová řekla, že Assange se proti rozsudku odvolá, jakmile to bude možné.

Padesátiletý rodák z Austrálie Assange je v USA obžalovaný ze špionáže kvůli tomu, že prostřednictvím WikiLeaks zveřejnil tisíce utajovaných vojenských a diplomatických dokumentů. Letos v lednu soudkyně Vanessa Baraitserová zamítla jeho vydání ze zdravotních důvodů. Zdůvodnila to tím, že existuje vysoké riziko, že Assange se v americkém vězení pokusí o sebevraždu.

Právník americké vlády James Lewis nicméně v odvolacím procesu řekl, že Assange v minulosti netrpěl závažným a dlouhodobým psychickým onemocněním a není tak nemocný, aby nedokázal odolat nutkání ublížit si.

Americké úřady daly britských soudcům najevo, že pokud Assangeovo vydání odsouhlasí, mohl by si odpykat trest v takové délce, jakou by mu vyměřila justice v Austrálii. Za trestné činy, ze kterých je obžalovaný, podle amerických zákonů hrozí až 175 let vězení. Nicméně Lewis podle agentury AP řekl, že nejdelší trest, jaký kdy soud v USA v podobném případě udělil, je 63 měsíců.