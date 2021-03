Britský princ Philip podstoupil neupřesněnou srdeční proceduru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britský princ Philip podstoupil úspěšnou srdeční proceduru. Oznámil to dnes Buckinghamský palác, aniž by uvedl podrobnosti. V nemocnici zůstane 99letý manžel Alžběty II. ještě několik dní. Philip byl hospitalizován 16. února poté, co se mu udělalo nevolno. Byl léčen kvůli neupřesněné infekcí, která však nesouvisí s covidem-19.