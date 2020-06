Britský radikál močil u pomníku zavražděného policisty, soud vynesl trest

Andrewa Bankse kdosi v sobotu vyfotil, jak močí u pomníčku Keithe Palmera. Osmačtyřicetiletého policistu 22. března 2017 ubodal terorista Khalid Masood, který předtím najel do lidí na Westminsterském mostě. Palmer byl jednou z pěti obětí atentátu. Masood byl britský konvertita k islámu s násilnickou minulostí.

Banks byl u Westminsterského paláce v sobotu se skupinou příznivců krajní pravice a fotbalových chuligánů, kteří se sešli s tím, že chtějí chránit londýnské pomníky. Předcházející sobotu sochu válečného premiéra Winstona Churchilla na Parlamentním náměstí poškodili účastníci demonstrace proti rasismu a policejnímu násilí. Napsali na ni, že premiér "byl rasista".

Banks dnes u soudu tvrdil, že byl natolik opilý, že neměl ani tušení, kde močí, a že neměl v úmyslu močit právě u pomníku zavražděného policisty. Řekl, že v noci z pátku na sobotu vypil 16 pint piva (18 půllitrů) a potom nešel spát.

Absolute shame on this man.



Of all the images to emerge over these few testing days I find this one of most abhorrent.



Please help identify him. pic.twitter.com/8ydcNmTWrN