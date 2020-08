Britský vyslala vojenský letoun nad Lamanšský průliv, pátrá po migrantech

Letoun Atlas byl podle ministerstva vyslán, aby "podpořil operace pohraničních jednotek v průlivu". Během dneška zatím pobřežní stráž dopravila do přístavu v Doveru jedno gumové plavidlo s dvěma desítkami lidí.

Od začátku srpna již doplulo k britským břehům téměř 700 běženců, což je výrazný nárůst proti minulým měsícům. Rekord zaznamenaly britské úřady minulý čtvrtek, kdy spočítaly celkem 235 lidí.

zdroj: YouTube

Migranti se dlouhodobě snaží dostat ze severní Francie do Británie většinou schovaní v kamionech využívajících trajekty či tunel pod Lamanšským průlivem. V době koronavirových omezení postihujících kamionovou dopravu však začali více využívat cestu po moři. Jelikož nejkratší možná vzdálenost z Francie na britské ostrovy měří jen 32 kilometrů, berou často za vděk jakýmkoliv plavidlem - od malých motorových člunů přes nafukovací rafty až po kajaky.

Ministryně vnitra Priti Patelová prohlásila, že by vláda mohla nasadit lodě vojenského námořnictva, které by bránily malým plavidlům dostat se do britských vod. Někteří politici však před tímto krokem varovali, neboť podle nich může ohrozit posádky mnohdy nestabilních lodí, pokud budou nuceny se vracet k francouzským břehům.

Britská vláda opakovaně vyzývá Francii, aby se aktivněji snažila migrantům v cestě do Spojeného království zabránit. V červenci se ministři vnitra obou zemí dohodli na vytvoření společného britsko-francouzského týmu, který má shromažďovat informace vedoucí k rozbití převaděčských gangů. Obě strany chystají v úterý další společné jednání.