Bude mít Ukrajina velvyslance v Rusku? Do Moskvy přišla jasná odpověď

"Se zřetelem na pokračující ruskou agresi proti Ukrajině a ruskou okupaci ukrajinských území není žádný důvod zvyšovat status diplomatických vztahů s Ruskem cestou jmenování ukrajinského velvyslance," uvedlo ukrajinské ministerstvo.

Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory separatistů, bojujících proti ukrajinským vojákům v Donbasu na ruskojazyčném východě země, Moskva to popírá. Konflikt si od jara 2014 vyžádal více než 13.000 mrtvých.

Ukrajina svého velvyslance v Moskvě nemá od března 2014, kdy byl ambasador Volodymyr Jelčenko odvolán na protest proti ruské anexi Krymu. Velvyslanectví vede chargé d'affaires. Stejně je na tom ruské velvyslanectví v Kyjevě.

Ukrajinská strana totiž v létě 2016 nereagovala na ruskou žádost o souhlas (agrément) s vysláním nového velvyslance Michaila Babiče. Návrh na jmenování Babiče, původně vojáka, který byl v sovětské éře pracovníkem tajné služby KGB, označovala ukrajinská média za ruskou provokaci.

"Odepřením agrément Ukrajina nejspíš našla způsob, jak fakticky přerušit diplomatické styky s Ruskem, aniž by to učinila oficiálně. To je optimální varianta," napsala tehdy státní agentura Ukrinform.