Bývalá členka IS se omluvila Británii, chce se vrátit domů

Begumová se narodila v Británii bangladéšským rodičům. V roce 2015 odjela spolu se dvěma spolužačkami z Londýna, přes Turecko se dostaly do Sýrie, kde se Begumová provdala za bojovníka IS. Uvedla, že s ním měla tři děti, ale všechny zemřely.

Nyní je dvaadvacetiletá Begumová zadržovaná v uprchlickém táboře v Sýrii. "Vím, že existují lidé, kteří - bez ohledu na to, co říkám nebo dělám - nebudou věřit, že potřebuji pomoc a že jsem se změnila " řekla televizi ITV. "Ale těm, kteří mají v srdci alespoň kapku milosrdenství a soucitu říkám, že z hloubi srdce lituji každého rozhodnutí, které jsem učinila od doby, co jsem vstoupila do Sýrie a budu s tím žít do konce života. Neexistuje žádné ospravedlnění pro zabíjení lidí ve jménu Boha. Omlouvám se. Je mi líto," prohlásila.

"Raději bych zemřela, než abych se vrátila k IS," prohlásila Begumová, oblečená do šedého tílka s baseballovou kšiltovkou na hlavě. Při rozhovorech minulosti nosila hidžáb - šátek zakrývající většinu hlavy s výjimkou obličeje - a černý háv. Dodala, že v Sýrii nespáchala žádný násilný čin a do země prý odjela, protože si myslela, že tam bude žít v "islámské komunitě".

"V té době jsem nevěděla, že je to kult smrti," poznamenala.

Předsedovi britské vlády vzkázala, že by mohla pomoci v boji proti terorismu. "V Británii zjevně bojujete s extremismem a terorismem. Chci vám s tím pomoci a říct vám své vlastní zkušenosti s těmito extremisty. S tím co říkají, aby přesvědčili lidi k tomu, co pak dělají," uvedla.

Begumová také řekla, že je připravena čelit obvinění z terorismu a u soudu prokázat svou nevinu.

Ministr zdravotnictví Sajid Javid, který jí ještě jako ministr vnitra odebral občanství, uvedl, že jeho rozhodnutí bylo "právně i morálně správné".

"Nebudu se zabývat podrobnostmi případu, ale řeknu, že jste určitě neviděli, co jsem viděl já," řekl v pořadu ITV Good Morning Britain. "Kdybyste věděli, co vím, udělali byste úplně stejné rozhodnutí, protože jste rozumní a zodpovědní lidé - o tom nemám nejmenší pochyby," prohlásil Javid.