Chlapec, který inspiruje svět. Malý Archie trpí rakovinou, přesto porazil koronavirus

Archie Wilks se léčí s neuroblastomem. Tato forma rakoviny je diagnostikována pouze u děti a jedná se o zhoubný nádor který se šíří po celém těle krví nebo přes lymfatické uzliny. V České republice je neuroblastom diagnostikován přibližně u 20–30 dětí ročně.

U chlapce se objevila horečka, když zahájil chemoterapii v Addenbrooke's Hospital v Cambridge v Anglii, a byl rychle přesunut na oddělení, které se zabývá onemocnění COVID-19. Po dlouhých 48 hodinách mu byla nemoc COVID-19 diagnostikována, informoval australský server News s odkazem na The Sun.

Poté museli jeho rodiče společně s dvojčetem Hanrym do domácí izolace. Otec uvedl, že podnikli veškerá ochranná opatření, aby se Archie onemocněním COVID-19 nenakazil. „Navštívili jsme denní zdravotnické centrum, kde jsme dodržovali řádný odstup od kohokoliv a zůstali jsme venku, aby syn nebyl vystavený riziku v čekárně,“ řekl. Otec přiznal, že to bylo velmi děsivé období, protože nevěděli, jak si Archie zvládne.

Chlapec byl velmi unavený, byl připojen na kyslík několik dní, ale ve čtvrtek onemocnění COVID-19 začalo ustupovat. Rodina odvážného chlapce napsala na facebookovém profilu Archie's Journey: „Archie je v pořádku, bez viru, kašle a bez připojení na kyslík.“. Wilks starší pochválil personál, že i v takové vypjaté situaci si si dokázal zachovat klid a ten přenesl na jeho manželku Harriet.

Archiemu byla diagnostikována rakovina v lednu 2019, poté co ho rodiče odvezli do nemocnice, protože nemohl vstát z postele. Dva nádory byly nalezeny u ledvin a kolem páteře, díky tomu se rakovina rozšířila do kostí a kostní dřeně.

V nejbližších dnech začnou v nemocnici používat přenosné zařízení Samba II, které vyvinula společnost University of Cambridge s názvem Diagnostics For The Real World, aby čekací doba na výsledky testů byla pouhých 90 minut.

Zatímco se pan Wilks s manželkou starají o svá dvojčata, jiní se snaží sehnat peníze, aby se Archie mohl zúčastnit experimentální léčby v USA. Vakcína v Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku by mohla snížit šanci na návrat rakoviny. Bylo už vybráno více než 180 000 GBP (přes 5 milionů korun). „Je to možnost, která může dát Archiemu šanci na lepší život a my budeme vědět, že jsme pro to udělali všechno, co je v našich silách,“ uvedl otec.