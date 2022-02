Chování Putina je zločinecké, do 21. století nepatří, říká ruský malíř

Rusko uznalo nezávislost obou separatistických republik na východě Ukrajiny a rozhodlo se vyslat na jejich území vojáky, které tam mají podle Ruska zajistit mír. Západní představitelé to označili za porušení mezinárodního práva a chystají sankce. Krok Ruska odsoudili i zástupci české vlády a opozice.

"Chováni Ruska, tedy lépe řečeno prezidenta (Vladimira) Putina, je předvídatelné, má čitelný loupežnický charakter. Využívá slabosti Západu. Když Putin vycítí, že může ukradnout další území bez rizika, že dostane jako každý zloděj přes prsty, udělá to," řekl ČTK šestasedmdesátiletý výtvarník, držitel řady mezinárodních ocenění, například Ceny Andy Warhola .

"Jako člověk, který 45 let prožil v Kyjevě a Oděse, opakovaně odmítám snahu postavit proti sobě Rusy, Ukrajince, Židy, Bulhary a další národy, které po staletí žijí na Ukrajině v míru bok po boku. Rozeštvávat lidi a hnát je proti sobě je zločin," řekl ČTK Ščigol.

Narodil se v Čeljabinsku v dnešním Rusku ukrajinským rodičům židovského původu. Žil na Ukrajině v Kyjevě, kde absolvoval Vysokou školu architektury a později nástavbu urbanistiky na Vysoké školy architektury v Moskvě. V roce 1974 byl přijat do Unie ukrajinských architektů. V Kyjevě působil a maloval až do roku 1990. Do Železnice přijel, aby byl u léčby nemoci svého syna.

"Celá takzvaná ruská umělecká avantgarda 20. století vyšla z Ukrajiny. Jsem hrdý být jejich pokračovatelem bez rozdělování na ruskou a ukrajinskou kulturu," uvedl malíř.

Jeho dílo v sobě nese odkazy El Greka, moderní exprese, Oskara Kokoschky či Marka Chagalla. Proslul cykly věnovanými Valdštejnovi, Vladimíru Komárkovi, Chorvatsku, Notre Damu, Tančícímu domu, Železnici či Franzi Kafkovi. Odborníci v jeho díle oceňují upřímnost, pravdivost, vlivy staré ruské lidové malby, naivního umění či kubismu i přiznání nejniternějších stavů duše.