Čínský umělec Wej-wej protestoval proti vydání Assange

Trestní tribunál Old Bailey si od dvou svědků vyslechl, že pokud by byl Assange do USA vydán, čelil by tam nesnesitelným podmínkám.

Assangeovi mimo jiné hrozí, že pokud by byl ve Spojených státech odsouzen, mohl by zbytek života strávit ve věznici zvané Supermax ve městě Florence nedaleko Denveru. Zařízení obývá několik set zločinců odsouzených za závažné činy, mezi nimiž je například mexický narkobaron Joaquín Guzmán přezdívaný "El Chapo" (Prcek), atentátník Ted Kaczynski zvaný Unabomber, čečenský útočník na bostonský maraton Džochar Carnajev či terorista Zacarias Moussaoui, který se podílel na přípravě útoků z 11. září 2001.

"Propusťte ho na svobodu," uvedl Aj Wej-wej, který se se zakladatelem WikiLeaks v minulosti několikrát setkal. "Představuje zásadní hodnotu toho, proč jsme svobodní - protože máme svobodu tisku," uvedl Aj.

"I had trouble when I started defending human rights and freedom of speech, it happens in China, but it's not limited to China, the tactics of trying to hurt #Assange are the same." @aiww #AssangeCase pic.twitter.com/hqIzaSNGvh