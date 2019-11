Církev v Rusku pobouřil zákon proti domácímu násilí. Prý jde na ruku homosexuálům

Snaha řešit problém domácího násilí je ale podle představitelů moskevského patriarchátu pouhou zástěrkou. Skutečným cílem skupiny senátorů je podle tvrzení zástupců církve snazší odebírání dětí ruským rodičům.

"Pak je svěří na výchovu homosexuálům - jako v Americe", prohlásil šéf komise moskevského patriarchátu pro záležitosti rodiny Dimitrij Smirnov podle agentury Interfax. "Až se zákon začne v praxi plnit, bude se střílet! Má to stát zapotřebí?" varoval Smirnov v rozhlasové stanici Voroněž.

Místo zákona by podle církevního představitele prý bohatě stačil pokyn prezidenta Vladimira Putina ruskému ministru vnitra. Ten by měl podle církve nařídit policistům reagovat na stížnosti žen, že je muž bije. "Přišli by strážníci a jako za mého mládí by (domácího tyrana) zavřeli alespoň na dva týdny, aby vychladil," doporučil duchovní.

Interfax připomněl, že nedávno další vysoce postavený pravoslavný představitel - Vachtang Kipšidze z komise pro vztahy církve s veřejností - prohlásil, že se chystaná opatření proti domácímu násilí opírají o západní vzory a že mohou ruské rodiny poškodit.

"Bude to válka světů, kdo z koho, ale měli bychom vyhrát, pokud žijeme v pokrokové zemi," prohlásila spoluautorka předlohy Oksana Puškinová o odporu konzervativních kruhů. Nejde totiž jen o církev.

Například ministerstvo spravedlnosti podle ruských médií ve vyjádření pro Evropský soud pro lidská práva argumentovalo, že podle statistik muži trpí domácím násilím a diskriminací více než ženy. Jsou prý totiž v menšině a neočekává se od nich, že by prosili o pomoc a o ochranu před krutým zacházením, zvláště pokud trpí vinou "osoby opačného pohlaví".

Ruské zákony nespecifikují domácí násilí jako trestný čin, Rusko v roce 2017 se souhlasem prezidenta Vladimira Putina některé jeho formy dekriminalizovalo. To podle aktivistek celkově oslabilo ochranu žen a dětí před násilím a zneužíváním ve vlastní rodině. Násilníkovi, který zbije člena vlastní rodiny, hrozí jen pokuta, pokud se násilí nedopustí častěji než jednou za rok. Výsledkem jsou podle aktivistek miliony trpících žen; i podle úředních odhadů každá pátá Ruska okusila násilí ze strany příbuzného či partnera. V Rusku se dvě pětiny násilných zločinů stanou v rodinách, poznamenala agentura AP.

Očekává se, že zákon by mohl být parlamentu předložen koncem roku.