CNN udělala rozhovor s britským seniorem po očkování proti koronaviru, jeho "hlášky" jsou hitem

Martina Kenyona zastihl americký televizní štáb ve chvíli, kdy po obdržení první dávky vakcíny opouštěl Guyovu nemocnici v Londýně. Jeho až komicky věcný přístup hodnotí britská média jako esenci britství.

"Zavolal jsem do Guyovy nemocnice, kterou znám velmi dobře, protože v Londýně žiju většinu svého dospělého života. Řekl jsem: 'Co je to za věc, kterou děláte, to očkování?'"

"Pak se mě vyptávali, na to a tamto... To není moc důležité... A já řekl, ano, ne, ano, ne a pak mi řekli, abych přišel v půl jedné," popsal muž, jak se k vakcíně dostal. "Samozřejmě jsem nikde nemohl najít zatracené místo k parkování, takže jsem přišel pozdě."

zdroj: YouTube

"Každopádně jsem teď tady, vešel jsem dovnitř a jak se dalo čekat, dali mě až na konec seznamu. Šel jsem teda zas ven, dal si dost příšerný oběd a pak se vrátil, když na mě byli připravení," vylíčil Kenyon s neskrývanou upřímností své zážitky. "Ne, vůbec to nebolelo. Jehlu jsem ani nevnímal do chvíle, než ji vytáhli."

Na dotaz nadšeného reportéra, jak se cítí, starý muž odpověděl: "Myslím, že se necítím vůbec nijak. Doufám, že teď ten zpropadený virus mít nebudu. Nemám v úmyslu ho mít, mám vnoučata a chci žít dlouho, abych se radoval z jejich životů," dodal s tím, že kvůli restrikcím rodinu moc v posledních měsících nevídal a rád by se s ní objal.

"No nemá smysl umírat, když jsem žil tak dlouho, ne," odvětil lakonicky na otázku, proč se vlastně rozhodl proti koronaviru nechat očkovat.

Kenyonův více než čtyřminutový výstup se shledal s nadšeným přijetím uživatelů sociálních sítí. "Martin Kenyon je teď národním pokladem. Doufám, že mu dají epizodní roli v seriálu Koruna," napsal jeden uživatel twitteru s odkazem na populární seriál o životě královny Alžběty II. "Nejbritštější rozhovor vůbec. Dokonce si zvládl rýpnout do londýnského parkování," neskrýval jiný nadšení.

Další poukazují na zjevné kulturní rozdíly mezi Spojenými státy a Británií, které se zrcadlí na nadšeném přístupu reportéra CNN a suchými hláškami zpovídaného staříka. "Jak se vám Američanům při rozhovorech s Brity podaří vždy najít toho nejtypičtějšího?" ptá se jedna uživatelka.