Co Čína tají? Povolení ke zkoumání původu viru doteď neudělila

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čína stále nevydala všechna potřebná povolení pro mezinárodní tým vědců, který má v zemi přispět k řešení otázky původu viru SARS-CoV-2. Na tiskové konferenci to dnes řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že jej čínský přístup k misi "velmi zklamal". Někteří členové vědeckého týmu jsou přitom již na cestě do Číny.