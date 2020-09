Covid: Reprodukční číslo v Británii je vyšší, než se odhadovalo. Rekord hlásí Nizozemsko

"Je-li číslo R 1,2 až 1,5, znamená to, že každých deset nakažených může v průměru infikovat 12 až 15 dalších lidí," uvedla vláda podle BBC. Upozornila také, že se v Británii počet nakažených zvyšuje denně o čtyři až osm procent.

Agentura Reuters napsala, že podle oficiálních odhadů v Anglii, tedy nejlidnatější části Británie, minulý týden přibylo pacientů s covidem-19 až o 73 procent. Vůbec nejvyšší nárůst případů Británie ohlásila ve čtvrtek, když se nákaza nově potvrdila u 6634 lidí.

Národní statistický úřad odhaduje počet nakažených na základě modelování. Podle něj přibývalo v týdnu do 19. září každý den v Anglii 9600 nakažených, zatímco o týden dříve jich bylo podle odhadu úřadu každodenně asi 6000.

Velšský ministr zdravotnictví Vaughan Getting dnes oznámil, že v polovině Walesu, včetně hlavního města Cardiffu, budou od nedělního večera zpřísněna protiepidemická opatření. Od 18:00 místního času (19:00 SELČ) bude zakázáno opustit města Cardiff a Swansea bez pádného důvodu, například pracovního nebo studijního. Už od soboty má stejné opatření platit pro město Llanelli.

Kromě toho se v oblasti ze zpřísněnými opatřeními s 1,5 milionu obyvatel nebudou moci uvnitř stýkat členové různých domácností. "Tato opatření odrážejí závažnost situace," řekl Getting na tiskové konferenci.

Také londýnský starosta Sadiq Khan dnes vyzval premiéra Borise Johnsona, aby zakázal stýkat se lidem z různých domácností v britské metropoli. "Myslím, že bychom měli sledovat, co se v zemi děje a zastavit sociální mísení domácností. Říkám to s těžkým srdcem," řekl Khan v rozhovoru s deníkem The Guardian.

Svůj denní rekord dnes ohlásilo Nizozemsko, kde se za minulých 24 hodin potvrdilo 2777 nových případů koronaviru. Předchozí nejvyšší údaj byl 2544 nových případů.

Nizozemský premiér Mark Rutte řekl, že by si lidé měli uvědomit naléhavost situace a dodržovat odstupy, aby se šíření viru zpomalilo. "Ta čísla vypadají přímo hrozivě. Situace je zkrátka velmi znepokojivá a bude po nás vyžadovat další opatření," řekl Rutte na dnešní tiskové konferenci. Očekává, že nová opatření ohlásí příští týden.

Vláda může v případě potřeby nařídit omezující opatření podle situace v jednotlivých regionech. V Nizozemsku zůstávají otevřené školy i bary a roušky jsou potřeba jen v prostředcích hromadné dopravy.