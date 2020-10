Covid se šíří bezprecedentně. Rusko a Ukrajina hlásí rekordní přírůstky infikovaných

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko dnes oznámilo rekordní přírůstek 18.283 nových případů nákazy koronavirem a 355 úmrtí během uplynulých 24 hodin. Je to poprvé, co počet nových případů za den přesáhl 18.000, uvedl list Kommersant a připomněl, že o den dříve to bylo 17.717 nových případů a 366 úmrtí, tedy nejvíce úmrtí za den od začátku pandemie.