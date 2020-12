Covid v Rusku: Počet mrtvých překročil hranici 40 tisíc, rekordně přibývá nakažených

Celkem se v Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, od vypuknutí pandemie prokazatelně infikovalo přes 2,3 milionu osob a zotavilo se více než 1,8 milionu nakažených.

Agentura Interfax dnes uvedla, že poslední tři týdny se zvyšuje denní přírůstek úmrtí v zemi, hranici 500 zemřelých za den země překročila před týdnem.

Ukrajinský ministr zdravotnictví Maksym Stepanov dnes oznámil 12.498 nově potvrzených případů nákazy. V zemi s přibližně 42 miliony obyvatel bylo od vypuknutí pandemie infikováno 745.123 osob, z nichž 12.548 s nemocí covid-19 zemřelo. Za poslední den registruje Ukrajina 221 úmrtí v souvislosti s koronavirem. Uzdravilo se celkem 355.172 lidí, píše server RBK-Ukrajina.

Rusko je co do celkového počtu potvrzených případů koronaviru čtvrtou nejpostiženější zemí na světě - po USA, Indii a Brazílii. Ukrajina je na sedmnáctém místě. V případě celkového počtu úmrtí je Rusko desáté a Ukrajina dvaadvacátá nejpostiženější. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje globálně.