Další milník v boji s koronavirem: Británie schválila vakcínu AstraZeneca a Oxfordské univerzity

Podle BBC toto rozhodnutí znamená zásadní obrat v boji s pandemií koronaviru, jenž povede k masivnímu rozšíření imunizační kampaně proti covidu-19 ve Spojeném království.

Vláda už objednala 100 milionů dávek od společnosti AstraZeneca, což umožní naočkovat 50 milionů lidí. Distribuce vakcín by měla začít dnes nebo ve čtvrtek, pro očkování se začne používat v pondělí 4. ledna. Podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka bude v Británii dostatek vakcíny pro očkování celé populace vyjma dětí.

V Británii, která má téměř 67 milionů obyvatel, zdravotníci očkují proti covidu-19 už od začátku prosince látkou od firem Pfizer a BioNTech. Tato látka se nyní distribuuje i v zemích Evropské unie. Vakcínu už v Británii dostalo přes 600.000 lidí.

