Další výměna zajatců? V Minsku budou jednat Ukrajinci s donbaskými rebely

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Příští výměna zajatců, tentokrát mezi Ukrajinou a donbaskými povstalci, bude tématem jednání na mírových rozhovorech v Minsku 18. září. Napsala to dnes agentura Interfax s odvoláním na informované zdroje. Separatisté by měli z věznic v Doněcké a Luhanské oblasti propustit 200 zajatých Ukrajinců, Kyjev by měl osvobodit 70 povstalců.