Experti mění názor na koronavirus. V bezpečí není nikdo, ani děti

Ačkoliv se mezi lidmi šíří informace, že koronavirus postihuje především seniory, opak je pravdou. Varovala před tím i Rosena Allin-Khanová, britská politička a lékařka, která pro televizi BBC uvedla, že nemoc není "omezena pouze na starší osoby a osoby s pohnutým zdravím."

Právě v Británii se totiž začaly objevovat případy mladistvých, kteří na koronavirus ze záhadného důvodu umírají také. Nejmladší oběti bylo 18 let, před pár dny zemřela i 21letá dívka. Obě v dobrém zdravotním stavu bez známek jiných zdravotních obtíží či nemocí.

Allin-Khanová dodala, že léčila i pacienty ve věku kolem 30 a 40 let, kteří byli v kondici a bez zdravotních problémů. Přesto skončili na jednotce intenzivní péče, kde bojovali o život.

Neznamená to, že mladí lidé jsou stejně ohroženi na životě, jako senioři. Nadále platí, že obecně jsou nejvíce ohroženi starší lidé. A vědci z Imperial College London dokonce našli jasnou souvislost mezi věkem a pravděpodobností hospitalizace s koronavirem. Lidé mladšího věku by ale nemoc neměli brát na lehkou váhu.

Ačkoliv je u nich pravděpodobnost ohrožení na životě menší, než u seniorů, nakazit se mohou stejně, a nemoc u nich může mít těžký průběh. To ostatně dokládají i statistiky z Jižní Koreje, kde koronavirus SARS-CoV-2 nejvíce zasáhl občany ve věku 20 až 29 let. Nakažených lidí ve věku nad 60 let je pouze 20 %.

Britské statistiky na druhou stranu ukazují, že méně než 5 % lidí do 50 let muselo být kvůli symptomům hospitalizováno, u lidí ve věku 70–79 let to ale už bylo 24 %. Přesto má Británie nejmladší zemřelé pacienty na světě. A další svádí boj o život.

5 % lidí mladších 40 let z těch, kteří se musejí léčit v nemocnici, totiž skončí v kritickém stavu. Pro srovnání, u lidí starších 60 let jde o 27 % hospitalizovaných, u lidí starších 70 let už o 43 % hospitalizovaných. Nemoc tak sice nejvíce ohrožuje seniory, ale vybírá si svou daň i mezi mladšími.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že 53 % hospitalizovaných je starších 55 let, To znamená, že necelá polovina hospitalizovaných lidí je mladších. Jak ale upozorňuje BBC, jde o statistiku, což znamená, že počet mladých lidí v kritickém stavu bude nízký, ale přesto zde budou. A i jejich boj o život může skončit smrtí.

Ředitel amerického Národního institutu alergických a infekčních onemocnění Anthony Fauci uvedl, že na celkovém počtu úmrtí sice mají nejvyšší podíl staří lidé, virus ale není matematický vzorec. "Budou tu lidé, kteří jsou mladí a kteří budou vážně nemocní," dodal.

"Přestože podle důkazů, které máme k dispozici, jsou lidé nad 60 let nejvíce ohroženi, zemřeli i mladí lidé, včetně dětí," uvedla WHO. A právě u dětí vykazuje koronavirus specifické známky chování.

Jsou totiž náchylné k nákaze, průběh nemoci je u nich ale mírný. Ukázala to například čínská studie provedená u 2143 dětí. Klinické projevy nemoci jsou u nich totiž většinou méně závažné. A i dřívější studie Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí na 44 000 pacientech ukázala, že počet nakažených dětí je neuvěřitelně nízký. V době výzkumu tvořili pouze dvě procenta nakažených lidé ve věku do 19 let. Konkrétně 416 nakažených má méně než 10 let a 549 nakažených mezi 10 a 19 lety.

Paradoxem je, že při epidemii respiračních onemocnění bývají nejvíce zasaženy právě děti. Každoročně to ukazují například chřipkové epidemie. Koronavirus ale na děti a mladistvé z nějakého důvodu téměř nepůsobí. A dokonce i ty děti, které jsou náchylnější k těžkým infekcím dýchacích cest, měly průběh nemoci relativně klidný.

Stále tedy platí, že mladší lidé mohou mít mírnější průběh nemoci, než senioři. Mohou mít velmi mírné symptomy, nebo také žádné, a proto si ani neuvědomí, že jsou infekční. Ale koronaviry jsou pravděpodobně mnohem více nakažlivé než chřipka. Každá nakažená osoba v průměru infikuje dva až tři další lidi, odhadují odborníci.

Tito dva nebo tři lidé mohou nemoc přenést na další dva nebo tři lidi, a nemoc se bude šířit dál. V praxi to ve výsledku znamená, že se zdánlivě malý počet lidí rychle promění v stovky a tisíce nakažených.