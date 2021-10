Diktatura v Bělorusku sílí. Bude se trestat za sledování nežádoucích politických kanálů

Nálepku "extremistický" si přitom v Bělorusku z velké části vysloužily zdroje kritizující režim Alexandra Lukašenka, upozornil informační server Meduza.

"Odběratelé extremistických kanálů na síti Telegram ponesou trestní odpovědnost (...) jako účastníci extremistických uskupení," upozornil na této síti běloruský úřad pro boj s organizovaným zločinem (GUBOP). Odpovídající usnesení již v úterý přijala běloruská vláda.

V Bělorusku bylo za extremistické prohlášeno přes 100 telegramových kanálů. Většina z nich je zaměřená na politická témata a kritiku současného běloruského vedení, podotkl server Meduza. Největší z nich, Nexta Live, odebírá přes 980.000 lidí.

"Je to naprosto strašný útok na svobodu slova v Bělorusku. Je to stejné, jako kdyby vám hrozilo vězení za to, že sledujete někoho na twitteru," okomentovala novou právní normu známá běloruská novinářka Hanna Ljubakovová.

Sociální síť Telegram sehrála v Bělorusku důležitou roli při organizaci loňských masových protestů po prezidentských volbách, které velká část běloruské veřejnosti považuje za zmanipulované. Telegram však jako způsob komunikace s veřejností s oblibou používají i běloruské úřady.