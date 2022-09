Dnes má proudit více plynu přes Ukrajinu, Nord Stream to ale nenahradí

Gazprom přerušil dodávky plynu potrubím Nord Stream 1 ve středu. Zdůvodnil to další údržbou, která měla skončit dnes ráno. V pátek ale Gazprom uvedl, že údržba provedená společně se zástupci německé firmy Siemens Energy odhalila v kompresorové stanici Portovaja únik oleje, takže není možné zajistit bezpečný provoz.

Gazprom neuvedl, za jak dlouho by Nord Stream 1 mohl znovu spustit. Siemens Energy uvádí, že závady tohoto typu by neměly zamezit v provozu plynovodu a že kompresorová stanice Portovaja má i jiné turbíny, které mohou Nord Stream 1 udržet v provozu.

Rusko tranzit plynu přes Ukrajinu do EU zajišťuje přes měřicí stanici Sudža, která leží blízko hranic s Ukrajinou. Od května se přes Ukrajinu dostává do EU zhruba o třetinu méně ruského plynu než předtím. Ukrajina totiž rozhodla, že Gazpromu neumožní tranzit ruského plynu přes stanici Sochranovka, jeden ze dvou tranzitních bodů na ukrajinském území. Zdůvodnila to invazí ruských vojsk.

Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí.

Moskva v červnu snížila dodávky plynovodem Nord Stream 1 na 40 procent kapacity a v červenci až na 20 procent. Zdůvodnila to problémy s údržbou způsobenými sankcemi sankcemi. Evropská unie ale tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů. Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře do Německa a je hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do EU.