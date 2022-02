Separatisté evakuaci zinscenovali? "Dnešní" videa byla předtočená

Ruský prezident Vladimir Putin v reakci nařídil ruskému ministrovi pro mimořádné události, aby v Rostovské oblasti poblíž Ukrajiny zařídil pro nově příchozí vše potřebné. Vládu pak požádal, aby pro každého příchozího z Donbasu zajistila jednorázový příspěvek 10.000 rublů (zhruba 2785 Kč), informovala ruská tisková agentura TASS.

Vůdce neuznávané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin evakuaci zdůvodnil obavou, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mohl v nejbližší době vydat rozkaz k ofenzívě proti separatistům. Ukrajinský ministr zahraničí informaci o chystaném útoku odmítl jako dezinformaci.

První autobusy s ruskými občany mají podle agentury Interfax z území ovládaných separatisty vyjet ve 20:00 moskevského času (18:00 SEČ). Agentura doplnila, že evakuace již začala například v internátní škole pro sirotky v Doněcku.

"Od dnešního dne se organizuje hromadný, centrálně řízený odjezd obyvatelstva do Ruska. V prvé řadě se evakuují ženy, děti a starší lidé," řekl Pušilin.

Nedlouho po neuznávané Doněcké lidové republice oznámila evakuaci i takzvaná Luhanská lidová republika, která byla taktéž vyhlášena proruskými separatisty.

"Ve snaze zabránit obětem mezi civilisty vyzývám obyvatele republiky, aby v co nejkratší době opustili území a vydali se do Ruské federace," citovala prohlášení lídra luhanských povstalců Leonida Pasečnika agentura AFP.

Rádio Svobodná Evropa z metadat videovzkazů obou lídrů ale zjistilo, že záběry byly předtočené. Ačkoliv se na nich evakuace zahajuje "dnes" a jeden z lídrů označil i konkrétní datum, tedy 18. únor, videa vznikla už 16. února. "Všechno, co se dnes děje, je jasně a nepochybně zinscenováno," napsal na twitteru korespondent rádia Mark Krutov.

Both DNR and LNR leaders filmed their "evacuation videos" on February 16th, as Telegram metadata shows. Denis Pushilin even says "today, on February 18th..." . Everything that happens today is clearly and undoubtfully staged. https://t.co/F77gSjyTTN