Do bojů na Ukrajině se údajně přihlásilo 10.000 dobrovolníků

Prezident Vladimir Putin ve středu vyhlásil první mobilizaci v Rusku od druhé světové války. Ministr obrany Sergej Šojgu upřesnil, že jejím cílem je nabrat do armády 300.000 zkušených specialistů. Rusko je po výcviku nasadí na Ukrajině, kde jeho armáda v posledních týdnech neúspěšně čelí ukrajinskému postupu. Rusové se stáhli z velké části Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny.

Ruskojazyčný servis BBC uvádí, že odvedeni budou ti, kdo jsou potřební k plnění bojových úkolů - střelci, členové posádek tanků, řidiči, mechanici.

Jedním z hlavních faktorů rozhodujících o tom, zda dotyčný dostane povolávací rozkaz, má být to, zda má vojenské zkušenosti. Odvod se týká vojínů a poddůstojníků do 35 let, nižších důstojnických hodností do 50 let a vyšších důstojníků do 55 let. V případě potřeby mohou být odvedeny i ženy s příslušnou vojenskou kvalifikací, například zdravotnice.