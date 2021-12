Do Británie nově pouze s testem. I očkovaní

Všichni cestující budou test muset absolvovat nanejvýš 48 hodin před příjezdem do Británie. Nová povinnost, která se týká rovněž očkovaných lidí, začne platit od úterních 05:00 SEČ.

Ministr také uvedl, že seznam zemí, z nichž není až na výjimky do Británie možné vůbec cestovat, Británie od pondělního rána rozšiřuje o Nigérii. Z této africké země budou moci nově přiletět jen občané Británie a Irska, které pak čeká karanténa.

COVID UPDATE



In light of the most recent data we are taking further action to slow the incursion of the Omicron variant.



From 4am Monday, only UK/Irish citizens & residents travelling from Nigeria will be allowed entry and must isolate in a managed quarantine facility. 1/3